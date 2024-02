BBB 24: Thaís Fersoza pega leve com Rodriguinho e é detonada

A apresentadora Thaís Fersoza, do "Bate-papo BBB", está sendo detonada nas redes sociais pela forma que conduziu a conversa com o eliminado desta terça-feira (27), o cantor Rodriguinho. Acontece que o público estava ansioso para ver a reação do pagodeiro ao assistir as falas sobre o corpo de Yasmin Brunet e o que a esposa do Michel Telló falaria.

Contudo, ao contrário de como Thaís Fersoza tratou Nizam e Lucas Pizane, internautas notaram que a apresentadora foi mais cuidadosa com Rodriguinho e não o alfinetou. Entretanto, os seguidores não gostaram e detonaram a posição dela na internet.

"Decepcionante como esse cara foi tratado. Por que com ele a abordagem foi diferente com os demais? Péssima abordagem, zero empatia por algo que foi tão sério", escreveu um seguidor indignado. "Mas passaram um pano lascado. Deu até raiva. Cadê a Thais que foi grandona com os outros eliminados?", questionou uma fã.

Seguidores também comentaram o fato de Thaís Fersoza defender o feminismo e ter se calado com Rodriguinho, após a grande repercussão. "Thais bem feministas e bem apoiadora das causas femininas de maneira bem seletiva, né? Passou pano bem bonito", escreveu uma internauta.

Outra relembrou como o Lucas Pizane foi cobrado por não ter se posicionado durante a conversa sobre Yasmin Brunet. "E o Pizane? tadinho, foi crucificado apenas por não se posicionar diante do tal assunto", comparou outro seguidor.