BBB 24: Thais Fersoza é detonada por mulher de Maycon Cosmer

Thaís Fersoza continua sendo detonada na web por seguidores, e agora, pela Franciane de Souza, esposa do ex-BBB Maycon Cosmer, o primeiro eliminado do "BBB 24". A influenciadora criticou a postura da apresentadora ao entrevistar o Rodriguinho e comparou com a forma com que seu companheiro foi tratado no "Bate-papo BBB".

"Recentemente ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo [Maycon Cosmer]. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que, na próxima vida, todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua. Não falo apenas pela eliminação do Rodriguinho, mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente", iniciou ela.

Franciane de Souza abriu o coração e afirmou que as falas de Thaís Fersoza continua afetando não só ela como o ex-BBB Maycon. "Ainda sofremos com suas palavras que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na integra. Se tivesse visto o vídeo completo, entenderia que não era o caso de humilhar meu esposo daquela forma. No entanto, a vida segue, e eu sou apenas uma pessoa anônima, sem fama. Então, como esperar empatia? Ver alguém ser chutado e humilhado em rede nacional é difícil de entender", finalizou.

Público detona Thaís Fersoza

A apresentadora Thaís Fersoza, do "Bate-papo BBB", está sendo detonada nas redes sociais pela forma que conduziu a conversa com o eliminado desta terça-feira (27), o cantor Rodriguinho. Acontece que o público estava ansioso para ver a reação do pagodeiro ao assistir as falas sobre o corpo de Yasmin Brunet e o que a esposa do Michel Telló falaria.

"Decepcionante como esse cara foi tratado. Por que com ele a abordagem foi diferente com os demais? Péssima abordagem, zero empatia por algo que foi tão sério", escreveu um seguidor indignado. "Mas passaram um pano lascado. Deu até raiva. Cadê a Thais que foi grandona com os outros eliminados?", questionou uma fã.

Seguidores também comentaram o fato de Thaís Fersoza defender o feminismo e ter se calado com Rodriguinho, após a grande repercussão. "Thais bem feministas e bem apoiadora das causas femininas de maneira bem seletiva, né? Passou pano bem bonito", escreveu uma internauta.





