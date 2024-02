Sabrina Sato e Nicolas Prattes surgem juntos pela primeira vez

Nicolas Prattes e Sabrina Sato assumiram na noite desta quarta-feira (28) que estão juntos. Entre especulações e postagens enigmáticas, o ator da TV Globo publicou no story do seu Instagram um vídeo em que os dois aparecem juntinhos dentro da piscina.

Na imagem que ganhou as redes sociais durante a madrugada, mostra os dois rindo para câmera com uma expressão de que "sim, estamos juntos". Após a publicação de Nicolas Prattes, fãs foram à loucura com a confirmação do romance.

"Ta aí um casal que eu nunca esperava e com uma vibe maravilhosa", escreveu uma fã sobre o namoro do ator com Sabrina Sato. "Felicidades, o importante é tentar sempre ser feliz", comentou outra seguidora.

Vale lembrar que nesta nesta semana Sabrina Sato e Nicolas Prattes compartilharam com os fãs que estavam viajando. O casal chegou a publicar fotos mostrando a mesma paisagem, contudo, não tinham publicado nada juntos.

As especulações de que estavam juntos estão circulando desde o início deste ano. No entanto, ganhou força após Nicolas e Sabrina serem fotografados juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. E no Carnaval, o ator acompanhou a rainha de bateria da Gaviões da Fiel no Desfile das Campeãs, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Inclusive, o ator global, chegou a confirmar "entre linhas" que estava vivendo um romance com Sabrina Sato durante o Carnaval. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline em seu X, antigo Twitter. Ao ser questionado sobre o que o levou a ir até São Paulo, o ator carioca respondeu: "o amor".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)