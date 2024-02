BBB 24: Fã arrasa com Rodriguinho após eliminação

O cantor Rodriguinho foi detonado por uma fã do "BBB 24" na entrada dos estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro. Após as gravações desta quarta-feira (28), o pagodeiro saiu para atender o grupo de pessoas que o aguardavam na portaria quando foi surpreendido por uma mulher detonando a sua participação.

Acontece que, ao contrário de alguns participantes, Rodriguinho parou para conversar com os fãs, quando uma pessoa não identificada "Deixa eu te falar, em relação ao Davi que representa tanto o nosso nordeste, eu queria deixar claro que assim como o nordeste arrancou o presidente de lá. Tivemos o poder de te tirar pra te trazer a realidade aqui fora", afirmou a fã.

Sem rebater, Rodriguinho fez sinal de agradecimento e afirmou: "Obrigado, só tenho que agradecer". Na sequência, outro fã perguntou se ele se sentia forte dentro do jogo: "Não, nunca achei". O cantor também revelou se apertaria o botão da desistência: "Não faço ideia, sabia? Vontade eu tive".

Apesar de responder os questionamentos dos fãs e ser detonado, o ator preferiu não tirar fotos com as pessoas e deixou o local agradecendo o carinho de quem estava lá. Após esse momento, algumas pessoas foram para as redes sociais e afirmaram que ele não "atendeu os fãs".

Em outro momento, foi a vez da equipe do cantor ser afrontada pelos fãs. “Um espelho porque ele falou do corpo da Yasmin pra ele se olhar mais no espelho", afirmou um rapaz enquanto dava um espelho de presente ao assessor de Rodriguinho. Por sua vez, ele tentou defender o pagodeiro e afirmou que o pagodeiro não falou "mal" do corpo de Brunet.

Na web, muitos saíram em defesa de Rodriguinho por ele ter se recusado a tirar foto com os fãs. "Ele atendeu sim, agora testar paciência aí já é demais", escreveu um seguidor. "Também né? Vocês ficam afrontando o artista, deixando muitas das vezes sem reação. Quer que ele abrace e beije vocês depois de ficarem falando isso? Sejam mais carinhosos com as palavras", disparou um internauta.

