Mãe relata como foi primeiro dia de Virgínia e Maria Alice em escola

Nesta semana, Virginia Fonseca, foi detonada nas redes sociais por contratar seguranças para acompanhar Maria Alice na escola. Pais de alunos teriam debochado da situação e a presença da influenciadora teria sido um evento. Contudo, a mãe de um dos alunos presenciou a cena e desmentiu a informação.

Uma mãe compartilhou nas redes sociais que Maria Alice está estudando na mesma escola que sua filha. Por sua vez, além de ter negado a notícia de que os pais teriam debochado da presença dos seguranças na escola. "Esse negócio que os pais estão debochando da Virgínia, implicando com a Virginia porque tem segurança na porta, ninguém nem viu o segurança. Dá nem pra ver da Maria Alice", iniciou.

Em seguida, a mulher afirmou que Virginia agiu naturalmente: "E outra, povo falando que a Virginia fez várias exigências, montou um circo na escola, mentira também. Ela entrou lá normal, igual a toda mãe. Deixou a menina na escola 'tchau minha filha' e ficou sentada no sofá da recepção esperando a Maria Alice se adaptar", revelou a moça.

Virginia rebate críticas

Após as notícias sobre a contração dos seguranças e que a presença de Virginia Fonseca gerou um tumulto na escola de Maria Alice, a influenciadora se pronunciou. "Primeiro dia de aula não!! Todos os dias até ela parar de estudar kkk [Maria Flor e José Leonardo entram nisso também] E são 2 seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora… e se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão. Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos", escreveu a influenciadora compartilhando uma notícia.

Em seguida, Virginia Fonseca também se surpreendeu com a informação de que os pais estavam debochando do fato dela ter contratado dois seguranças para ficarem acompanhando Maria Alice. "O mundo é cruel e eu não pago para ver. Obs: se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouco mais viu", disparou.

Durante o desabafo, a esposa de Zé Felipe aproveitou para revelar que ninguém sai de casa sem segurança. "Não é só na escola, não. No parquinho aqui do condomínio elas não vão sem segurança. Não pisa fora de casa sem segurança. Não anda, gente. Vai me desculpar, mas enquanto Deus me permitir e der condições vai andar com segurança", afirmou.

Por fim, Virginia explicou aos mais de 40 milhões de seguidores que o Zé Felipe compartilha da mesma preocupação. ""Não sou só eu que não. Zé Felipe também é o bitolado. Inclusive, na escola ele queria mandar três. Eu já falei 'Calma, Zé! Dois tá bom. Um fora e um dentro'. Mas se começar a reclamar também, vai três", finalizou.