Suzane, ex-Richthofen, é flagrada cursando direito em SP

Nesta quarta-feira (28), Suzane Louise Magnani Muniz, ex-Richthofen, foi flagrada em seu primeiro dia de aula na faculdade de direito no campus Bragança Paulista da Universidade São Francisco. Atualmente com 40 anos, a criminosa passou usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As aulas começaram há algumas semanas, mas Suzane apareceu pela primeira vez apenas ontem, segundo informações da coluna True Crime, do jornal O Globo. Aos colegas, ela contou que não foi antes para não passar pelo processo comum dos calouros da universidade de apresentação.

De acordo com as informações, a ex-Richthofen escolheu estudar no período da manhã. Nesta quarta-feira (28), ela chegou bem cedo, cumprimentou os colegas da sala e se sentou na última fileira longe dos demais.

Na universidade, muitas pessoas a reconheceram e foram até a sala dela para fazer fotos e vídeos que logo circularam nos grupos. Vale ressaltar que antes de ser presa, em 2002, Suzane Louise cursava direito Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mas interrompeu a graduação devido a condenação.

Desde que deixou a prisão, Suzane Louise está morando em uma cidade do interior de São Paulo com o marido, o médico Felipe Zecchini Nunes. Nesse meio tempo, a criminosa não desistiu dos estudos e em abril de 2016, foi aprovada para o curso de administração da Universidade Anhanguera de Taubaté. No entanto, a 2ª Vara de Execuções Criminais da mesma cidade a proibiu de fazer a matrícula. Na época, eles alegaram que ela sofreria represarias. Suzane chegou a recorrer em segunda instância, mas desistiu por medo.







