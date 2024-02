Jojo Todynho reage à provocação de Cariúcha: "outro patamar"

Jojo Todynho surgiu no story do Instagram, nesta quinta-feira (29), respondendo caixa de perguntas e aproveitou pra falar sobre a ex-Fazenda Cariúcha ter desafiado a cantora entrar num ringue com ela durante uma participação no programa "Chupim", na Rádio Metropolitana FM.

Enigmática, Jojo Todynho começou fazendo comparações. "Já viram águia andar com pombo? E se misturar com pombo? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, aí a gente conversa", iniciou.

Em seguida, a cantora afirmou que Cariúcha não conquistou nada e quando elas estiverem no mesmo patamar, podem conversar. "Eu não converso com gente que não tem nada, que não conquistou nada. Além disso, os patrocinadores vão vir em cima de quem? Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa. Fora isso, você já viu campeão se misturar com cancelado?", finalizou.

Caríucha desafia Jojo

Na última segunda-feira (26), a ex-Fazenda participou do programa "Chupim", na Rádio Metropolitana FM e desafiou Jojo Todynho a lutar com ela num ringue. "Vamos Jojo numa briga pra gente resolver isso e acabar com tudo? Ver quem é a a boa? Eu topo, ainda mais com dinheiro, com pix", desafiou.

Durante a entrevista, a rival aproveitou para alfinetar Jojo Todynho: "E ela é comentarista e eu sou apresentadora, obrigada", afirmou Cariúcha se comparando à cantora que atualmente está trabalhando como comentarista do "BBB 24".

Ainda durante a participação no programa 'Chupim', Cariúcha também aconselhou a cantora sobre namoro. “Primeiro ela tem que parar de bancar macho, porque amor não se compra. Dinheiro não compra tudo, só que ela acha que compra. Dinheiro não compra amor. Ou você tem, ou você não tem.”

