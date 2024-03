Dalton Vigh estreia este mês no maior espetáculo a céu aberto do mundo

Reconhecido por seus papéis icônicos em novelas da Globo, entre eles, Said em "O Clone" e Marconi Ferraço em "Duas Caras", Dalton Vigh está prestes a se apresentar em formato e cenário diferentes. No fim deste mês, o ator estreia no espetáculo "Paixão de Cristo de Nova Jerusalém", uma produção monumental localizada no Agreste pernambucano, a 180 km do Recife. Ao lado de Allan Souza Lima e Mayana Neiva, que interpretarão Jesus e Maria, ele viverá Pôncio Pilatos, governador romano envolvido em eventos cruciais da história cristã.



A peça é reconhecida como uma das maiores encenações teatrais ao ar livre do mundo, e conta com mais de meio século de história. Transportando os espectadores pelos momentos mais marcantes da vida de Jesus Cristo, desde o Sermão da Montanha até sua crucificação e ascensão ao céu, “Paixão de Cristo” oferece uma experiência imersiva em uma cidade-teatro que ocupa uma área de 100 mil metros quadrados, cercada por muralhas de pedra de quatro metros e com 70 torres de sete metros de altura.

Com nove palcos que recriam a Jerusalém do século I, o espetáculo conta com um elenco de mais de 50 atores, além de centenas de figurantes e técnicos, e atrai milhões de espectadores do Brasil e do mundo. O evento acontecerá de 23 a 30 de março e os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada através do site oficial.