BBB 24: Davi é detonado por falas machistas

Davi Brito teve mais uma fala polêmica dentro do "BBB 24". O baiano estava na cozinha nesta quinta-feira (29) e conversava com Isabelle sobre Wanessa Camargo. No entanto, ele criticou a atitude da cantora ter gritado com ele e afirmou ela deu legalidade para ele falar no mesmo tom.

Ele revelou seu pensamento sobre a atitude de Wanessa Camargo. “Você é mulher. Se a gente discutir e você levantar a voz eu vou ficar meio... por**, você vai levantar a voz pra mim, só que tipo assim, você é mulher e tem que saber se focar no seu lugar, tá? Você é mulher, eu sou homem", iniciou Davi com um discurso polêmica.

O motorista de aplicativo afirmou que a mulher tem que saber o lugar dela. "Uma discussão entre mulher e homem, independente de estar no Big Brother ou não, a mulher tem que saber se respeitar e entender que se ela gritar, ela tá dando liberdade pro cara falar algo. A mulher é assim, a maioria das mulheres é assim, quer falar algo e quando o homem que ela tá discutindo rebate o que ela tá falando e ela acha que o homem tá gritando nela", opinou o brother.

Contudo, a fala de Davi Brito repercutiu de forma negativa na web e internautas apontam atitude machista. "Tem que ter muito estômago pra defender esse Davi", escreveu um internauta. "Tenho pavor desse homem desde o começo. Pavor, parei de assistir por causa dele", detonou outra seguidora.

Outros fãs defenderam e afirmaram que a fala do brother está sendo mal interpretada. "Rapaz eu estava assistindo na hora e o contexto todo não é apenas o que as páginas mostram não", disparou. "E ele não está errado.. Sendo homem ou mulher, gritou comigo, vou gritar também", pontuou outra fã.