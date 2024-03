Kally Fonseca diz não acreditar no amor de Lucas Souza e Jaquelline

Nesta sexta-feira (1), a cantora Kally Fonseca foi a convidada do programa "Chupim", da rádio Metropolitana FM. Entre os assuntos abordados no bate-papo ao vivo, o apresentador Arthur Pires questionou a ex-Fazenda se ela acreditava que o relacionamento dos também ex-peões, Lucas Souza e Jaquelline Grohalski, era de verdade.

A resposta, é claro, surpreendeu o público que assistia a entrevista. Kally não teve papas na língua na hora de dizer que não acredita que exista amor entre os dois. "Sinceramente, não. Pra mim não é amor e não é paixão. Na minha visão, na minha concepção, não é", respondeu a ex-aliada do casal no confinamento de "A Fazenda".

Contudo, em seguida, Kally deu um passo atrás e mediu melhor suas palavras. "Só quem sabe são eles. Sabem mais que qualquer pessoa que está de fora. Nada melhor que o tempo para mostrar quem é de verdade e quem não é. Quem sou eu pra dizer se é amor ou não", alfinetou a cantora.

Além disso, Kally aproveitou para deixar uma indireta a Lucas Souza, ao citar, mesmo que indiretamente, o polêmico relacionamento dele com Jojo Todynho, mas sem mencionar nomes. "É só vocês fazerem uma análise de vida e de comportamentos sobre quem é a pessoa e como foi a pessoa em outros relacionamentos. E aí você vai saber dizer se é verdadeiro ou não. Simples e básico", concluiu.

Segredo contra Lucas

Vale lembrar que, no confinamento de "A Fazenda", Kally foi a responsável de expor o "segredo" de Lucas Souza aos demais peões. A cantora espalhou pela sede do reality que Lucas teria confessado pra ela do lado de fora do confinamento da atração que teria se envolvido com Jojo Todynho por interesse em ficar famoso.

A revelação deixou Lucas abalado de tal forma que não demorou muito e o rapaz logo bateu o sino e resolveu desistir do programa. Entretanto, deixou o reality com uma aceitação muito boa do público que acompanhava o jogo.

Kally Fonseca diz que não acredita no amor de Lucas Souza e Jaquelline Grohalski pic.twitter.com/h0hmYnpumV — Mariana Morais (@moraismarianam) March 2, 2024