Rafael Cardoso agride idoso em bar e depois foge

Rafael Cardoso se envolveu em uma briga, no início da última semana, em um bar localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele teria agredido o gerente do estabelecimento, de 64 anos. A vítima que acusa o ator de agressão se chama João Fernando, que foi quem registrou um boletim de ocorrência contra o galã das novelas da TV Globo.

No boletim, consta que a confusão toda começou após Rafael Cardoso chegar ao estabelecimento dando uma freada bem brusca em seu carro, assustando os demais clientes que estavam no local. Na ocasião, ele estava acompanhado de outros dois homens. Após falar com um garçom que já conhecia, Rafael pediu para falar com o gerente e, ao cumprimentá-lo teria proferido algumas ameaças como "vou te matar".

Achando que se tratava de uma brincadeira, João Fernando disse que virou de costas para Rafael Cardoso no momento da ameaça, na tentativa de sair da situação. Foi então que ele foi surpreendido com um soco em sua nuca. Daí em diante, as agressões tomaram outro rumo.

Ao relembrar o episódio, ele falou sobre a "história horrível". "Eu fiz uma cirurgia tem três meses, de Hérnia Ignal, nem na academia eu posso ir, não posso fazer esforço, nem mesmo subir escada. Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio, ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia. Mas, na verdade, ele queria me acertar no testículo. Eu peguei o pé dele e veio o segurança do condomínio e os garçons pra tirar, com 'deixa disso', mas ele não parava", relembrou João, entrevista ao portal LeoDias.

Rafael Cardoso fugiu do local

O gerente diz que foi defendido por um dos motoboys que trabalham no restaurante, que acabou dando um soco na cabeça de Rafael Cardoso por trás, enquanto João ainda estava no chão sendo agredido pelo ator. Segundo o profissional, o ator parecia estar transtornado. Na tentativa de fugir das agressões, João Fernando quase foi atropelado. "O rapaz (motoboy que o defendeu) estava de capacete e conseguiu escapar. Eu corri pra rua como se fosse atravessar a rua, quase fui atropelado. Nisso, o cara (Rafael Cardoso) fugiu", finalizou.

Até o momento, Rafael Cardoso não se manifestou sobre as acusações de agressão contra ele.

Veja as imagens do momento da agressão: