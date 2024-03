Fabrício Gabriel estreia como protagonista na série "Franjinha e Milena Em Busca da Ciência"

O talentoso Fabrício Gabriel iluminou as telas com sua estreia como protagonista na aguardada série "Franjinha e Milena Em Busca da Ciência", a nova empreitada da Maurício de Sousa Produções em parceria com a Biônica Filmes e Discovery Kids, que estreou na plataforma de streaming Max e no canal Discovery Kids.

Com sua versatilidade e habilidade cativante, ele encanta o público em seu primeiro trabalho como ator. “É uma honra e uma responsabilidade enorme dar vida a esse personagem querido por tantas pessoas. O Franjinha é um dos personagens mais clássicos e antigos da Turma da Mônica, cheio de curiosidade e paixão pela ciência e inspirado no próprio Mauricio de Sousa”, conta.

Ao lado de Bia Lisboa, intérprete de Milena, Fabrício Gabriel viveu diversas aventuras durante as gravações e, agora, entrega uma história repleta de humor, carisma e momentos inesquecíveis. “Espero que todos se divirtam tanto quanto eu me diverti durante as gravações. Fazer parte desse projeto foi simplesmente incrível”, define.

Para o artista, que iniciou sua carreira através de projetos na publicidade, a estreia representa um marco significativo em sua trajetória, marcando sua ascensão como um dos talentos promissores no entretenimento. “Quero continuar crescendo e aprendendo. Meu objetivo é aprimorar minhas habilidades a cada oportunidade, explorar diferentes personagens, desafios e estilos, sempre buscando evoluir artisticamente”, idealiza Fabrício Gabriel.