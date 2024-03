Elisa Ponte lança e-book em março, considerado o mês da felicidade

Elisa Ponte lança no dia 20 de março o e-book “O Poder de superar seu ex em 35 dias”. A obra oferece um guia prático e eficaz para ajudar as pessoas a superarem o fim de um relacionamento e seguir em frente.

A autora, Elisa Ponte, compartilha exercícios úteis e reflexões profundas que ajudam os leitores a se reconectarem consigo mesmos, descobrirem suas paixões e definirem metas realistas para o futuro.

Com base em suas vivências e muito estudo detalhado, a mentora em relacionamentos ensina métodos valiosos, fornecendo estratégias comprovadas para lidar com a dor emocional, reconstruir a autoestima e encontrar a felicidade novamente.

Através de uma abordagem passo a passo, Elisa explora os diferentes estágios do processo de superação, desde o choque inicial até a aceitação final. Ela oferece ensinamentos práticos sobre como lidar com sentimentos de tristeza, raiva e ressentimento, além de fornecer técnicas eficazes para liberar emoções negativas e perdoar tanto a si mesmo quanto ao ex-parceiro.



Isso, inclusive, ela sentiu na pele quando foi traída pelo marido com sua própria irmã e, ao invés de se perder em dores e sofrimentos, buscou estudar e aprender a tocar sua vida adiante.

Perdoar e ressignificar foram fundamentais para Elisa aceitar o processo de dor e honrar o relacionamento que teve . "Desenvolver amor próprio é umas das chaves principais para você se permitir a ter outro relacionamento. A forma que você aprende a se amar é a forma que outra pessoa vai te amar Baseado com minha história de superação , a maior orientação que você te oferecer é invista em sua mente , desenvolva inteligência emocional , aprenda a gerenciar suas emoções e crie sua lista da felicidade . Se torne totalmente comprometida em te fazer feliz . Se mime. Se ame . Olhe para você de forma única . Aprenda a ser sua melhor companhia", afirma.

Também autora de “As Chave da Felicidade”, sua nova obra aborda questões importantes como reconstrução da autoestima, estabelecimento de limites saudáveis e desenvolvimento pessoal.

“Se você está pronto para abandonar o passado, reconstruir sua vida e encontrar a felicidade novamente, esta leitura é para você. Não importa há quanto tempo você terminou com seu ex-parceiro ou quão difícil foi o término, ‘O Poder de superar seu ex em 35 dias’ irá ajudá-lo a transformar sua dor em crescimento pessoal e abrir as portas para um futuro brilhante, cheio de amor-próprio e felicidade duradoura”, finaliza Elisa.