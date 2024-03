Carolina Dieckmann detona Yasmin Brunet e exalta Davi

Nesta segunda-feira (4), a atriz Carolina Dieckmann se posicionou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo uma fala de Davi Brito, no "BBB 24". Ao puxar Yasmin Brunet para o paredão, o brother chamou a modelo de "jogadora inútil". Enquanto muitos detonaram o baiano, a atriz global relembrou falas da sister sobre ele.

Carolina postou uma imagem com várias expressões utilizadas por Yasmin Brunet contra o adversário. "Psicopata, maldoso, perigoso, tóxico, manipulador, violento, agressivo, cínico, mentiroso, ruim, subterrâneo, fraco, burro moleque, desonesto, mal-educado" foram algumas das críticas que apareciam no post. A atriz comparou os comentários da loira com a fala de Davi, que classificou Yasmin apenas como "inútil no jogo".

Na legenda, Dieckmann transpareceu que está apoiando Davi Brito. "Esse é o post. Acontece no jogo, acontece na vida... Bom dia, Brasil", opinou a atriz. A publicação da artista ganhou o apoio de muitos internautas: "Davi pode ter um zilhão de defeitos, mas é direto e reto. Não tem mimimi e tá ali pra lutar pelo prêmio, porque sabe o quanto significa pra ele e pros seus", disse um seguidor.

Algumas celebridades também comentaram em apoio ao motorista de aplicativo, como foi o caso do jornalista Hugo Gloss: "E pelo menos ele falou na cara, né". Um fã também escreveu: "É sobre isso. Ele pode ser desrespeitado, excluído, ofendido e humilhado 50 dias. Mas ele não pode ter sentimentos, reações, opiniões", avaliou outro.

Apesar de muito apoio, alguns seguidores também detonaram a publicação. "Davi é tudo isso que ela disse mesmo, não tem nada a ver com raça. Sou uma pessoa negra com propriedade pra discordar dessa petulância", escreveu uma pessoa. "Não adianta vocês famosos passarem pano pra ele", escreveu outro internauta.

