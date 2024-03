Zilu rompe silêncio sobre expulsão de Wanessa: "Não tá tudo bem"

Zilu Godoy se pronunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (4), após insinuar que a filha, Wanessa Camargo, não estaria mais em um relacionamento com Dado Dolabella. Em seu depoimento, Zilu deixou claro que o clima dentro de casa ainda não é dos melhores, após a expulsão da cantora do “BBB 24” por agressão ao brother Davi Brito

“Estou aqui já, na casa da Wanessa, na minha casa, porque ela mora aqui comigo. Estamos aqui enchendo ela de carinho e amor. Já está todo mundo trabalhando, vida que segue. Bola pra frente! Deus sabe de todas as coisas, e sabe o que é melhor pra cada um de nós. E ele age de acordo com o que é melhor pra gente. Então a gente não pode julgar, atacar e fazer nada”, começou dizendo a matriarca.

A empresária avisou que colocou toda a fase conturbada que a família vem enfrentando nas mãos de Deus. “Orar e deixar tudo nas mãos e Deus. Isso é o que eu acredito e é o que será feito. Vamos seguir em frente, trabalhando. Eu estou trabalhando daqui com a reforma lá [da casa] nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo estou aqui apoiando ela”.

Além disso, Zilu afirmou que, apesar de abalada com a situação, Wanessa está tentando seguir a vida normalmente. “Agora mesmo ela foi buscar o Joãozinho e está a todo vapor. Lógico que as coisas não estão bem, mas vai ficar”, completou.

Zilu declara guerra ao genro

Na manhã deste sábado (2), após Wanessa Camargo ser expulsa do "BBB 24" por agressão, a mãe da cantora, Zilu Godoy, usou as redes sociais para rebater alguns comentários sobre a postura do genro, Dado Dolabella. Zilu deixou claro que não compactua com os comentários polêmicos e em tom mais agressivo do genro, em relação aos episódios que envolvem Wanessa no reality.

Zilu não deixou barato o comentário de uma seguidora que apontou que Wanessa era "esposa de Dado agredindo as pessoas", em referência às acusações de agressão que o ator coleciona de algumas de suas ex-companheiras que já o denunciaram formalmente à polícia. Pois bem.

Ao rebater o comentário, Zilu disse que Wanessa não está com Dado e que deve entrar com medidas cabíveis contra o genro, por conta dos recentes comentários polêmicos feitos por ele. "Ela não está com o Dado. E tudo o que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim", disse a empresária.

Na sequência, Zilu apontou que entrará com medidas cabíveis contra Dado Dolabella. "Já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", concluiu a matriarca ao falar sobre o comportamento do genro nas redes sociais.