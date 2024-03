BBB 24: Boninho alfineta Yasmin e Leidy; Entenda

Um dos assuntos mais comentados desde a noite de segunda-feira (4), está sendo a treta entre Davi Brito, Yasmin Brunet e Leidy Elin. Tudo começou após a dinâmica do 'Sincerão' dentro do 'BBB24'. Desde que Wanessa Camargo foi expulsa por agredir o baiano, as duas estão revoltadas com a postura e as falas do brother dentro do jogo.

Acontece que esse "tititi" aumentou mais ainda depois que um internauta comentou. "Impressionante. O Davi entrou na mente da Leidy e da Yasmin de uma forma que eu poucas vezes vi nesse programa. Totalmente descontrolada. Perderam qualquer razão que talvez tivessem. Duas pessoas baixas", escreveu o seguidor criticando as discussões após o "Sincerão" desta noite.

Contudo, o comentário foi curtido pelo diretor do programa, o Boninho. Na web, muitos seguidores entenderam como uma alfinetada para as sistes que fizeram várias ofensas ao Davi. "Todos hoje falharam com o Davi, principalmente os aliados dele. Ninguém é amigo dele ali", pontuou uma fã.

Na sequência, outra pessoa comparou a postura de Yasmin e Leidy, se fosse o Davi fazendo. "O tanto que elas gritaram e xingaram, imagina se fosse o contrário?", escreveu uma seguidora. Vale ressaltar que tudo começou após o baiano reafirmar que acha Brunet uma pessoa inútil dentro do jogo.

As jogadoras perderam a linha e começaram a atacar Davi. "Inútil é teu c*, garoto. Se toca", gritou Yasmin Brunet. Por vezes, ela chamou ele de nojento, monstro e arrombado e 'seu bosta'. Em outro momento, Leidy gritava próximo ao Davi e mandando ele ir ao confessionário pedir a expulsão dela.