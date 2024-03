BBB 24: Direção toma atitude inédita após confusão generalizada

Após a madrugada desta terça-feira (4) ser repleta de discussões, trocas de ofensas e acusações. O Big Boss se pronunciou e falou com todos os participantes. Aconteceu que a briga entre Davi Brito, Yasmin Brunet e Leidy passou de simples ofensas para acusações de que o baiano foi o culpado pela eliminação de Wanessa Camargo.

Quando os ânimos estavam mais calmos, o Big Boss afirmou: "Atenção, senhores! Não é você que decide quem sai, quem fica e quem agrediu ou não. A decisão é nossa. Você pode até pleitear, mas somos nós que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado!”, advertiu.

Na sequência, os participantes se mostraram confusos e questionar se teriam feito mais uma denúncia de agressão. “Que agressão, rapaz? Tô entendendo nada. Quem agrediu?”, perguntou Davi para Alane. “Ele falou que não é a gente quem decide. Não é tu que vai decidir se um tapa foi agressão ou não”, respondeu Alane.

Para esclarecer as dúvidas e a bronca anterior, o Big Boss voltou: "Mimimi de agressão não existe. Agressão é algo que a gente avalia, que tem uma agressão física. Fora isso, façam o que vocês quiserem, acender a luz do quarto, roubar comida do amiguinho, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho é um problema que não é nosso”, disparou.

Por fim, o Big Boss, afirmou que a agressão é avaliada por eles: “Agora, o que vamos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com o que vocês têm de alguma relação com a pessoa. Um susto ou bater sem querer pode ser agressão física. Parem de mimimi. Jogo que segue. Até logo!”, finalizou o diretor.