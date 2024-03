BBB 24! Giovanna dispara contra Davi: "Assediador"

A grande confusão que aconteceu na madrugada desta terça-feira (05), na casa do "BBB 24", levantou muitos debates dentro e fora do reality show. A briga foi tão intensa que até o Big Boss precisou intervir e esclarecer aos participantes algumas falas.

A discussão começou após a dinâmica do 'Sincerão', ao vivo. Leidy e Yasmin Brunet perderam a paciência com Davi Brito e partiram para o ataque. Os três trocaram ofensas e as sister acusaram mais uma vez o brother de ser culpado pela expulsão de Wanessa Camargo. No entanto, no meio da discussão, Giovanna Lima resolveu se envolver.

“É ridículo você como homem, brigando com uma mulher, chamando alguém para dar beijinho!”, afirmou Giovanna distorcendo uma fala de Davi Brito. Após a situação, a mesma detonou o baiano aos seus aliados e chorou. “Assediador do caralh*.”

Giovanna continua e fala do posicionamento do brother. “Se fosse comigo, ele (Davi) ia tomar uma na boca. Uma coisa que eu odeio é homem crescer para cima, chamando ‘ai gostosona, me dá um beijinho’, assediador do caral**. Ser do jeito que eu sou hoje é também pelo que eu passei lá fora, principalmente com homem", pontuou a sister.

Ela continua e afirma que se Davi tivesse falado com ela como falou o Leidy teria sido expulsa: "Ver ele fazendo aquilo com a Leidy... Se fosse comigo, eu tinha sido expulsa, você pode ter certeza disso! Não aceito! Você pode xingar, usar palavras duras, mas fazer essa merda que ele faz com mulher?”.

Adms do Davi se pronunciam

Após a acusação de assédio feita por Giovanna Lima, a equipe de Davi Brito se posicionou nas redes sociais. "Reafirmamos nosso compromisso com o zelo pela imagem e nome de Davi, e salientamos que todas as medidas cabíveis acerca dessa fala totalmente descabida da participante serão tomadas. Difamar e levantar falsa acusação contra qualquer pessoa dessa forma, se configura crime e não iremos deixar passar batido. Davi como qualquer outro participante merece respeito, e seus familiares que se veem reféns deste show de horrores também", disparou.

