Tiago Leifert dá dicas para quem quer entrar no BBB

Tiago Leifert foi o entrevistado do quadro Achismos de Mauricio Meirelles no canal do youtube do apresentador. Durante o bate papo, Tiago garantiu que esta seria a única entrevista dele, mas contou detalhes de sua vida dentro e fora da TV Globo.



Ele, que é filho do ex-diretor da TV Globo Gilberto Leifert, já sofreu muito hater alegando que a influência do pai que havia o colocado na empresa, mas Tiago contou em detalhes como entrou na emissora disse que mandou email para os diretores de esporte e o dvd com as reportagens que fez na afiliada em que trabalhava.

“Meu pai nunca foi do esporte, nem do jornalismo, ele era de agência de publicidade, era em outro prédio. Ele me ofereceu uma educação boa, me apoiou. Eu podia ter pedido para ir para Ibiza, mas pedi para ele pagar meus estudos nos Estados Unidos”.

O Big Brother Brasil, claro, também foi pauta da conversa. Tiago que durante anos foi apresentador do programa garantiu que quando Boninho convida famosos para participar do camarote, que não negociação sobre possível cancelamento: “Não tem garantia que não vai ser cancelado. Boninho é assim, você quer ir, quer, não quer, próximo. Boninho nem fala com a pessoa, quem fala é o pessoal”.

O apresentador também deu dicas para os pipocas que querem participar do programa: “Apaga tudo, entra como uma folha em branco. Você não precisa se posicionar, ninguém esta nem aí para sua opinião”.

O bastidor da famosa saída de Karol Conka que saiu com o maior índice de rejeição do programa também foi contado: “Quando terminou o programa, ela foi beber uma agua e perguntou a porcentagem eu disse: 99% mesmo, a maior porcentagem da história, você vai entender e ainda falei para ela: vai dar tudo certo, daqui a um ano vão falar que você estava certa, vão sentir saudade, mas hoje é um problema.

Assista a entrevista completa