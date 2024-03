Da pobreza a realização de sonhos: Boiadeiro Sandro César compra carros luxuosos

Sandro César era um menino sonhador que vendia pães e picolé a pé pela cidade de Três Corações, no interior de Minas Gerais, para ajudar no sustento da família que tinha uma realidade bem pobre. Com seu jeito comunicativo, Sandro foi fazendo amizades que duram até hoje.



O cantor sertanejo acaba de realizar mais um sonho na vida. Após fazer shows no carnaval de Salvador, Sandro pegou parte do dinheiro que recebeu e comprou duas caminhonetes Dodge Ram 3.500 que juntas custaram mais de um milhão de reais.



Para Sandro, que cresceu em uma realidade humilde, a compra dos carros não é ostentação e sim a prova de que se acreditar nos sonhos, eles podem ser realizados. “Não consegui escolher a preferida pela cor e tive que comprar uma azul e uma vermelha. Nessa brincadeira nunca saberemos em qual das duas estou. Com isso percebemos que com esforço, fé e dedicação conseguimos conquistar nossos sonhos. É possível sonhar e quando realizados os sonhos nos deixam leves e felizes mesmo exigindo muitos esforços e dedicação”, conta Sandro César.



Agora Sandro segue com sua agenda de shows pelo interior do sudeste e do Nordeste. Ainda no primeiro semestre, o boiadeiro lançará músicas novas. “Estou compartilhando essa história para servir de inspiração para muita gente que assim como eu, vem do interior, de origem humilde e com muita fé e dedicação consegue alcançar o que parecia impossível”.