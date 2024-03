Erika Schneider faz revelação sobre ficada com Neymar

A ex-Fazenda Erika Schneider participou do programa "Chupin" da Rádio FM Metropolitana, nesta segunda-feira (4), e comentou sobre um dos assuntos já antecipados por esta coluna, em dezembro do ano passado. Na conversa, a loira acabou confirmando alguns assuntos polêmicos envolvendo seu nome, do surfista Gabriel Medina e do jogador Neymar.

Acontece que os apresentadores relembraram que ela esteve presente na festa de aniversário do Gabriel Medina, em Maresias, no litoral de São Paulo. Contudo, a passagem do jogador pelo local deu o que falar nos bastidores. A coluna Mariana Morais descobriu que ele não saiu de lá sem xavecar ninguém.

Também descobrimos que mesmo de muleta, após uma cirurgia no joelho, o atacante investiu e conseguiu ficar com a ex-Fazenda, Erika Schneider. No entanto, o amigo, Medina, também estava interessado e os dois teriam, inclusive, se desentendido por isso.

Meses depois, Erika Schneider falou sobre o assunto e desconversou rindo, dando a entender que rolou algo. "Menino, eu não sei também. Não tenho nada para declarar", afirmou. Em seguida, foi questionada se ficou com Medina ou com o Neymar e ela respondeu: "Nós somos amigos, gente, eles são meus amigos. Vocês beijam amigos?", questionou a ex-Fazenda.

O apresentador, por sua vez, insiste: "E o Neymar? Já rolou um beijinho?. Mais uma vez, ela não responde e desconversa: "É meu amigo". O comunicador então alfineta: "Eu não sei, se não fosse ela ia falar 'imagina, nunca rolou nada'". Com a expressão mais rígida, ela pontua esclarece: "Não, é meu amigo".