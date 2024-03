BBB 24: Yasmin mobiliza equipe no confessionário e declaração surpreende

Desde a expulsão de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet vem demonstrando desejo de sair do "BBB 24". No entanto, antes da eliminação desta terça-feira (5), a influenciadora afirmou que se Davi Brito não fosse o eliminado da noite, ela iria no confessionário.

Como todos viram, o baiano permaneceu no jogo e Michel foi eliminado com 78% da rejeição do público. Para surpresa dos confinados e, principalmente, do Boninho, diretor do programa. A modelo cumpriu o prometido e foi ao confessionário conversar com a produção do programa.

Contudo, Boninho revelou em seu Instagram que a ida de Yasmin Brunet ao confessionário mobilizou na madrugada desta quarta-feira (6) uma psicóloga e uma grande equipe para a possível desistência da sister. Mas, para surpresa de todos, a loira fez um pedido inusitado.

"Yasmin prometeu e fez o que ela falou. Se o Davi ficar eu vou para o confessionário e foi. Acionamos a psicóloga, acionamos a direção, eu me acionei, quase fui pra lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração e ela falou 'meu cigarro acabou, dá pra mandar mais cigarro?'", contou Boninho em seu Instagram.

Na web, internautas reagiram à revelação feita pelo diretor da TV Globo. "Pediu tanto pra entrar no BBB, pra ter essa participação vergonhosa, que até o diretor tira sarro", detonou um seguidor. Outro brincou com a situação: "Às vezes eu penso que o BBB é o parque de diversões do Boninho", afirmou.

