BBB 24: Tadeu Schmidt perde a linha ao vivo e web reage

Na noite desta terça-feira (5), o apresentador do "BBB 24", Tadeu Schmidt virou piada entre os telespectadores. Isso porque, o comunicador imitava a participante Alane Dias durante a discussão com Fernanda, quando deu um berro repentino.

A cena aconteceu quando Tadeu chamava por um VT exclusivo da Alane. É claro que viralizou nas redes sociais. "Será que é porque ela levanta a perna lá no alto? Será que é porque ela dança?", disse baixinho. Do nada o apresentador fala gritando: "Qual o problema dela rebolar".

Na web, seguidores tiraram sarro da brincadeira feita por ele. "Tadeu está justificando o salário do final do mês dele", escreveu um. "O Tadeu está dando mais entretenimento do que as plantas da casa como Yasmim, Isabelle, Geovanna, Leidy, Pitel e Fernanda", brincou outra fã.

Relembre a briga das sisters

A rivalidade entre Alane e Fernanda marcou as primeiras semanas do "BBB 24". Em meio à troca de votos e acusações de falsidade, as duas protagonizaram um dos maiores barracos da edição. A discussão teve início quando Fernanda, Bin e Alane conversavam sobre a dinâmica do "Sincerão".

Contudo, a bailarina classificou o funkeiro como fofoqueiro e justificou que ele insinuou para ela que Fernanda tinha se arrependido da treta anterior das duas. "Mesmo que você não tenha pedido, eu perdoo você", afirmou Alane para a Fernanda.

Mas o clima da conversa foi ficando tenso e, em meio a trocas de provocações, Fernanda disparou: "Tá meio molenguinha aí. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua". Entretanto, Alane ficou indignada com o comentário sobre o seu corpo: "Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo".