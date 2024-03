Filhos e esposa de Julio Rocha estreiam na passarela ao lado do ator

Julio Rocha retornou às passarelas como modelo. Ele e a esposa, Karoline Kleine, acompanharam os filhos, José, de 5 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 9 meses, que foram as estrelas do desfile de uma marca no GP Experience Verão 2025, que aconteceu no Ody Park, em Maringá, no Paraná, na noite desta terça-feira, 5.

José e Eduardo eram os mais empolgados com o evento e esbanjaram simpatia. Nos Stories, Karoline disse que eles queriam até desfilar mais. "Meu coração explode de orgulho por esses meninos", escreveu em uma imagem.

A caçula Sarah também ficou empolgada com o desfile. "Obrigado, Senhor por esse dia maravilhoso ao lado da minha família", completou a influenciadora nos Stories.