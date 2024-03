BBB 24: Fernanda leva a casa toda para o "Tá Com Nada"

Na madrugada desta quinta-feira (7), a casa do "BBB 24" foi para o "Tá com Nada" durante a festa do líder Lucas Buda. O alerta foi emitido, após Fernanda Nande quebrar uma regra do reality e levar uma punição. A sister perdeu 50 estalecas ao entrar com um copo de bebida dentro da casa.

Acontece que todos os participantes sabem que durante as festas é proibido a entrada de comidas e bebidas dentro da casa. Contudo, com a punição da confeiteira, todos os participantes bateram o chamado "vacilômetro". Nada mais é que um medidor de infrações dentro da casa.

Desde a última semana, alguns brothers já estavam tentando alcançar esse limite para prejudicar a casa quando ocorreu uma briga generalizada. No entanto, parte dos confinados não tinham ideia do que a produção cortaria. Com a punição, rapidamente as "regalias" foram suspensas.

Os brothers já depararam com os alimentos confiscados. Yasmin Brunet, por exemplo, teve o cigarro confiscado e agora, todos serão obrigados a passar os dias apenas com itens básicos de sobrevivência disponibilizados pela produção.

Contudo, após a punição, Boninho se pronunciou nas redes sociais. "Pois é, eles estavam muito perto de chegar no 'Tá com Nada' e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem uma prova longa. Mas arroz, feijão e goiaba, garantido. Eu ficaria tranquilo, mas vamos ver como a galera vai reagir"