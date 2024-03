Núbia Oliiver comemora semana da Mulher em navio do Roupa Nova

Núbia Oliiver, acompanhada pelo noivo, o advogado Francisco Silva, celebrou o Dia Internacional da Mulher de forma antecipada a bordo do navio do Roupa Nova 40 anos. O evento, marcado pelos shows do Roupa Nova, também contou com performances do Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nando Reis e outros artistas renomados.

Em meio à celebração, Núbia compartilhou uma reflexão inspiradora sobre o significado do Dia Internacional da Mulher:

“Ser mulher não é apenas uma questão de gênero, é enfrentar desafios constantes e possuir uma força invencível. Renascer todos os dias. Resiliência e ressignificação são essenciais para que você possa ter novos olhares para este mundo em constante crescimento e para os eventos que ocorrem nele! Feliz Dia das Mulheres a todas nós!”