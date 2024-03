BBB 24: Davi oferece ajuda à Yasmin e é detonado; "Escroto

Na madrugada desta quinta-feira (7), Yasmin Brunet passou mal durante a festa com fortes cólicas. A modelo aguardava deitada no sofá a equipe médica, quando foi surpreendida por Davi Brito. O baiano passou por ela e, ao perceber que não estava bem, perguntou se ela estava passando mal e tentou ajudar.

Contudo, a influenciadora agradeceu a preocupação e recusou ajuda do brother. Mais tarde, enquanto conversava com Leidy, Yasmin Brunet contou a atitude de Davi e afirmou que o motorista de aplicativo estava acompanhado de Beatriz, mas apenas Davi perguntou como ela estava se sentindo.

Acontece que ao elogiar a atitude do brother, Yasmin Brunet também o detonou. Ela comentou que o estilo de jogo de Davi pode ser escroto, mas fora do jogo ele foi um dos únicos que demonstrou preocupação com ela.

Na web, seguidores comentaram sobre a cena. "O Davi é um cara que chega muito forte no jogo porque ele quer muito ganhar, mas não dá para ignorar que ele também é um ser humano muito generoso e gentil", escreveu uma internauta.

Outros relembraram a atitude dela quando o baiano passou mal. "Na vez dele, ela chegou a falar que era coincidência ele adoecer próximo do paredão. Caráter é pra pouquíssimos mesmo", disparou. "Quando ele estava doente, pra ela, ele era invisível. Pois é, cada um dá o que tem", revelou outro fã.