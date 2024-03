Ex-marido de Ana Hickmann é acusado de abandonar o filho

O empresário Alexandre Correa está sendo acusado de abandonar o filho, Alezinho, de 10 anos. O jornalista Leo Dias divulgou, nesta quinta-feira (7), que o ex-marido de Ana Hickmann encaminhou quatro notificações desmarcando o encontro com a criança há cinco semanas.

Segundo informações apuradas pelo portal, o empresário, inclusive, perdeu o aniversário de 10 anos do filho. Desde que Alexandre e Ana se separaram, por determinação judicial, ele deve ficar com Alezinho toda quarta-feira por 2h, das 18h30 até às 20h30. Além disso, ele também tem o direito de ver e sair com o filho aos fins de semana, de 15 em 15 dias.

Contudo, isso não vem acontecendo e o Alezinho já vem sentindo o distanciamento do pai. Ainda de acordo com o jornalista, desde o dia 24 de janeiro o advogado do empresário entrou em contato com os representantes de Ana Hickmann para comunicar que nos dias 31, 7 e 21 de fevereiro ele não veria o filho.

Além dessas datas, Alexandre Correa teria desmarcado mais duas outras datas por telefone. O empresário também não comemorou o aniversário do Alezinho que é nesta quinta-feira (7). Ele havia combinado de estar com o menino na véspera.

Acontece que o empresário expôs nas últimas semanas que Ana Hickmann tem feito alienação parental. Tem feito diversas acusações contra a apresentadora e por trás estaria deixando o filho de lado. O portal Leo Dias procurou a defesa de Alexandre Correa que negou a informação.