Destaque no cinema e streaming, Bruno Montaleone começa ano com dois novos lançamentos

Com pouca idade mas uma bagagem artística cada vez mais robusta, Bruno Montaleone tem se preparado para viver mais um ano movimentado. Após um 2023 onipresente no audiovisual, das telonas de cinema às telas de TV, incluindo dois longas-metragens, uma série e uma novela, o ator tem em seu horizonte sua primeira cinebiografia.

Estrela de adaptações literárias, como "Perdida", disponível no Disney+, e "O Lado Bom de Ser Traída", thriller da Netflix que conquistou alcance internacional logo em sua semana de estreia, o ator retorna este ano ao papel de Fabrício na terceira e última temporada de "De Volta aos 15", série do mesmo streaming baseada na obra homônima de Bruna Vieira. A produção, que teve sua segunda leva de episódios marcando presença no Top 10 global da plataforma, mostrará a protagonista Anita (Maisa Silva/Camila Queiroz) com seus 18 anos, tentando descobrir quem mais está viajando no tempo com ela.

Em paralelo, o artista agora se dedica também ao seu mais novo projeto: “Homem Com H”. Narrando a história de um dos maiores ícones da música brasileira, Ney Matogrosso, o longa-metragem, produzido pela Paris Entretenimento, distribuído pela Paris Filmes e que está sob o comando de Esmir Filho, trará o artista interpretando Marco de Maria, ex-marido do cantor com quem viveu durante 13 anos até seu falecimento. Além de Bruno, o elenco também conta com nomes como Jesuíta Barbosa e Jullio Reis.