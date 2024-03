BBB 24: Família de Davi ganha moradia; Entenda

A mãe e as irmãs de Davi Brito, do "BBB 24", foram surpreendidas pela TV Abatu com um apartamento mobiliado de classe média para morarem até a saída do baiano, do reality show. O imóvel está localizado em Salvador, na Bahia.

Acontece que a TV local se solidarizou com a situação que Elisângela estava vivendo com as filhas. Pra quem não se lembra, a mãe do motorista de aplicativo vivia em uma casa condenada pela defesa civil por não ter condições de se mudar.

O apresentador Alex Lopes mostrou como foi a reação delas ao descobrirem que ganharam um apartamento temporário com todos os móveis. Ele também relembrou quando visitou o antigo imóvel: "Quando eu fui à casa dela, fiquei muito espantado. A casa onde ela estava está condenada. Pode ser soterrada. O barranco está para descer. E ela estava dormindo no portão, porque dali, já era o gatilho para ela poder fugir", explicou.

Na reportagem, Elisângela comemorou a nova moradia. "Meu Deus, quanto tempo eu não durmo numa cama. Você sabe quanto tempo eu durmo no chão?" Eu vou dormir numa cama sem ter medo do barraco despencar quando chover", disse Elisângela, chorando.

A matéria foi exibida nesta quarta-feira (6): "Eu subo 170 degraus para chegar em casa, e agora vou de elevador", comemorou a mãe de Davi. Elas se emocionaram bastante com a ajuda e vão permanecer morando no apartamento até Davi sair do reality.