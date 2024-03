Atriz Fernanda Retes prestigia pré-estreia de "Os Farofeiros 2", no Rio

Após atrair quase 3 milhões de espectadores aos cinemas em 2018, "Os Farofeiros 2" retorna às telonas nesta quinta-feira (7), prometendo muita diversão. No filme, dirigido por Roberto Santucci e com roteiro de Paulo Cursino, os personagens enfrentam diversos "perrengues" durante uma viagem à Bahia.

Na noite da última terça-feira (6), a atriz Fernanda Retes, estreante nos palcos com o espetáculo musical "Arlequim, Servo de Dois Mundos", prestigiou o elenco e se divertiu bastante com a continuação dessa incrível comédia. A pré-estreia que aconteceu em uma rede de cinemas da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O elenco conta com Cacau Protásio, Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Danielle Winits, Aline Campos e Charles Paravente, além de um elenco infantil composto por Alice Palmar, Guilherme Tavares, Bella Robert, entre outros.

Na história, Alexandre, interpretado por Antônio Fragoso, ganha o prêmio de melhor gerente de vendas e conquista uma viagem com tudo pago para a Bahia. Ao descobrir que seus colegas de trabalho não estão satisfeitos com sua gestão e que isso pode prejudicar sua promoção para o cargo de diretor, ele decide convidar amigos e familiares para acompanhá-lo, juntamente com sua esposa e filhos.

No entanto, o que era para ser diversão se transforma em um verdadeiro sufoco, com uma viagem de 20 horas dentro de um ônibus sem ar-condicionado, um hotel em ruínas, uma praia superlotada e uma série de confusões em um parque aquático.