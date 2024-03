Jojo Todynho afronta Cariúcha mais uma vez

Jojo Todynho acordou inspirada nesta sexta-feira (8) e decidiu compartilhar com os fãs o que leva na sua mochila da faculdade. E sim, queridos leitores, a cantora aproveitou o vídeo para afrontar a ex-Fazenda Cariúcha.

Enquanto mostrava o material que leva para o curso de Direito, a funkeira filmou que leva necessaire com produtos de higiene, dois estojos, uma calculadora, cadernos e bilhetes de anotação. No entanto, revelou que estava ansiosa para fazer a chamada "teoria da pena".

Ao falar sobre a nova aula, Jojo Todynho compartilhou com os seguidores o caderno que comprou. "Quando eu bati de frente com esse caderno, falei 'é esse caderno'. Eu acho que super combina com o que eu estou estudando", afirmou a funkeira mostrando a capa com fotos da Cariúcha e escrito: "Meu sonho era ser Jojo".

Na web, seguidores reagiram ao vídeo da cantora e apoiaram a alfinetada: "É muito de deboche! Mas também não deixam ela em paz", escreveu uma fã. "Só assim mesmo para Garota da Laje “entrar” numa sala de aula", afirmou outra internauta.

Vale ressaltar que, recentemente, Cariúcha se comparou a Jojo Todynho afirmando que enquanto a cantora é apenas uma comentarista no BBB 24, ela é apresentadora do Fofocalizando, no SBT. Além disso, chamou a funkeira para resolver os problemas em uma luta. No entanto, Jojo recusou o "convite" e afrontou a ex-Fazenda.