BBB 24: Beatriz vence a prova do líder após deslize de Davi

Após mais de 13 horas de prova de resistência, a sister Beatriz Reis é a mais nova líder do "BBB 24". A modelo e ex-camelô acaba de conquistar sua segunda liderança no intervalo de um mês. Bia vinha aguentando firme na prova, pois estava sentindo bastante frio.

Enquanto isso, Davi Brito, seu adversário final na disputa e aliado no jogo, tentava uma negociação para que ela desistisse e o deixasse ser líder pela primeira vez. Ele, inclusive, chegou a apelar afirmando que gostaria de ter sua própria festa do líder. Entretanto, Bia rebateu dizendo que não estava resistindo pela festa, e sim por mais dias garantidos de permanência no reality.

Contudo, no fim das contas, o baiano acabou desistindo. Ele soltou o hot dog e se jogou na piscina de espumas. Depois, foi a vez de Beatriz descer da plataforma e se jogar. A sister demonstrou bastante incômodo com dores, assim como Davi. Ela chegou a perguntar ao baiano se ele estava bem, pois ele demorou a se levantar.

Momento que Davi desiste e a Bia vence a prova do líder. Não podemos esquecer de parabenizar ao Davi Brito, que já é um vencedor, foi guerreiro até o último minuto!



Durante a prova, os dois permaneceram sobre uma base agarrados a hot dogs gigantes. Enquanto resistiam, eles também giravam em um carrossel e recebiam jatos de fumaça, banho de geleca, calor e vento.

Mais cedo, Bia e Davi conversaram sobre seus planos para o próximo Paredão, caso conquistassem a liderança. A vendedora do Brás revelou que iria indicar Yasmin ou Giovanna. Davi, por sua vez, garantiu que indicaria Yasmin e brincou com sua rival na prova: "Vai Bia, acaba com isso", pediu ele.