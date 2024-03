Dia da Mulher: Influencer Fernanda Passon comenta os desafios de ser mulher

Influenciadora digital com mais de 1.5 milhão de seguidores no Instagram, Fernanda Passon também faz sucesso como musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Neste dia 8 de março, em que se celebra o 'Dia Internacional da Mulher', a artista aproveita a data para falar sobre as dificuldades e desafios que já enfrentou na vida, apenas por ser mulher.

"A gente já é julgada e subestimada a partir do momento que nasce. Se é uma empresária bem-sucedida, alguém diz que algum homem injetou dinheiro. Se tem corpão, é fácil, aí coloca uma roupa curta, sofre julgamentos. Não pode fazer certos trabalhos, pois é 'coisa de homem'", começa ela.

"Quase sempre, quando chegam na minha empresa, querem saber quem é o dono. Muitos por eu ser baixinha e aparentar menos idade não acreditam que vou operar um paciente. A sociedade acha normal diminuir, desrespeitar, assediar e agredir mulheres, entre outras coisas. Além disso, temos que cumprir diversos papéis. É um desafio você ser mulher e impor seu lugar", finaliza Fernanda, que também trabalha como cirurgiã-dentista.