Mãe de três, Vivi Noronha abre o jogo sobre sua depressão pós-parto

Vivi Noronha ganhou destaque na internet e hoje acumula mais de 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Mas por trás de toda sua rotina corrida, a mãe de Júlia, Laura e Miguel, frutos do casamento que teve com o cantor Poze do Rodo, concilia o sucesso da carreira com as responsabilidades da maternidade. Ainda que seja uma tarefa difícil, ela revela trazer esse equilíbrio com muita leveza e amor.



Segundo Vivi, logo no começo de sua primeira gestação enfrentou algumas dificuldades, principalmente por não ter uma rede de apoio. Assim, precisou se esforçar bastante para dar conta das demandas da maternidade ao mesmo tempo que ia ganhando cada vez mais visibilidade na web. Já hoje, sua realidade tem sido muito diferente.

“Sempre dei um jeitinho aqui, outro ali e no final tudo sempre deu muito certo. Tenho ajuda de familiares e de pessoas que trabalham pra mim em prol das crianças”, conta. A influenciadora afirma que, dentre os tantos desafios que já enfrentou, as complicações nos períodos de gravidez e pós-parto foram as mais difíceis, principalmente no período em que chegou a enfrentar uma depressão.

“Todas as minhas gestações foram completamente complicadas. Passei por muitas coisas que mexeram muito comigo. Meu maior desafio foi a gravidez e a depressão pós-parto, que tive assim que o Miguel nasceu, meu segundo bebê. É um assunto muito importante, mas que não tem tanta visibilidade. É preciso falar sobre e criar uma rede de apoio”, diz.



Vivi revela que ser mãe trouxe inúmeras mudanças, não apenas em sua rotina, como também em todas as áreas de sua vida. No entanto, confessa que a principal transformação que teve após o nascimento dos seus filhos foi em seus pensamentos, já que agora passou a priorizar os pequenos em qualquer situação. “Qualquer coisa que eu pense em fazer, eu tenho eles em primeiro lugar para tudo. Meus filhos iluminam a minha vida. É tudo por eles e sempre vão ser eles”, declarou Vivi Noronha.