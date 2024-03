Rebecca lança "Aquecimento da Rebecca" e prepara terreno para novo álbum

Depois de muitas expectativas, a cantora Rebecca lançou o "Aquecimento da Rebecca". O single, que chegou nesta sexta-feira (08), em todas as plataformas digitais, antecede o lançamento de seu mais novo álbum de funk.

Segundo a artista, esse novo projeto é uma homenagem ao funk raiz e marca um retorno às suas raizes musicais. A faixa, produzida em colaboração com o DJ Thales, foi feita para representar a essência da artista. "Eu sempre quis fazer um 'aquecimento' que fosse a minha cara, que realmente me representasse. Meu stylist me apresentou o Thales, que ja trabalhou com outros artistas, e rapidamente ele topou entrar nesse trabalho comigo. Nós trabalhamos juntos de maneira cuidadosa e criativa, para resultar em algo que ambos gostamos", contou.

Apresentada pela primeira vez em um festival, "Aquecimento da Rebecca" rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, gerando entusiasmo entre os fãs. "Foi difícil segurar a ansiedade para lançar essa música, porque a galera pirou nela, mas precisava ser no momento certo. Agora, inicio uma nova fase da minha carreira, mais livre do que nunca e preparando um álbum com músicas que me representam totalmente", disse Rebecca.

A cantora revela que o novo single estabelece uma ponte ao álbum que está produzindo, representando a sonoridade que os fãs podem esperar nas próximas faixas. "Ela sonoramente ja conversa com coisas que estou preparando. Seguindo essa vibe sensual do aquecimento, nas próximas músicas o pessoal pode esperar muito funk e faixas que falam sobre sexo, sobre amor, mas de um jeito diferente, uma put*ria com dengo (risos). Estou ansiosa para disponibilizar tudo", completou a funkeira.