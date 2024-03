BBB 24: Davi passa mal e é socorrido pelos brothers

Davi Brito deu um baita susto em seus demais colegas de confinamento do "BBB 24" e também nos telespectadores que acompanham o reality em tempo real, através da Globoplay. Ocorre que, enquanto dormia, o brother caiu da cama sentindo fortes câimbras. Chorando bastante, Davi logo recebeu o apoio de outros brothers, que receberam um aviso da produção para ajudá-lo, já que o pedido de ajuda dele não surtiu efeito no andar de baixo, devido à acústica das paredes da casa.

Alane, Beatriz e Matteus correram para socorrer o amigo, enquanto ele desabava de chorar. Leidy estava perto e logo observou um detalhe: "A boca dele está sangrando", falou a sister. E foi então que Davi começou a falar sobre o que estava sentindo naquele momento: "Do nada a perna começou a dar um nó".

Raquele também observou que Davi estava com a boca sangrando e sugeriu que o corte tenha ocorrido no momento em que ele caiu da cama ainda sonolento. Matteus foi o responsável por entrar em ação colando Davi no colo e levando o baiano, que não conseguia andar por conta da câimbra até o confessionário.

Alguns minutos após ficar em atendimento no confessionário, Davi voltou para a sala da casa do "BBB 24" já medicado. Ele contou que a médica do reality o aconselhou a não contrair os músculos da perna, pois ele teve um câimbra pesada.

Vale lembrar que a câimbra começou enquanto o brother dormia, após ter enfrentado mais de 13 horas de prova do líder. Na disputa, ele ficou de pé o tempo todo agrrado em um hot dog, enquanto girava no espaço da prova. O baiano levou a pior e quem saiu vencedora foi a sister Beatriz, após Davi não ter aguentado mais e ter desistido da prova.

Isa conversou com Davi, após sua volta do confessionário. O brother relatou sobre a forte câimbra que estava sentindo na perna.

Momento em que o Matteus desceu com o Davi no colo e colocou ele no confessionário.



Acho que é câimbra por causa da prova... Tadinho gente