Valentina Miranda faz ensaio provocante comemorando título de embaixadora do Miss Bela do Brasil

Natural de Goioerê, Noroeste do Paraná, Valentina Miranda hoje gerência duas oficinas mecânicas onde cuida pessoalmente da parte de atualização de software dos veículos. Aos 40 anos vem esbanjando beleza com seus 1,72 de altura bem distribuídos em 68 kg, cada dia mais brilhando nas passarelas buscando títulos e quebrando tabus, mostrando que uma mulher pode ser muito mais que um rosto e corpo bonitos. Que ela pode trabalhar no que quiser, se defender e ser o que quiser.

A morena carrega o título de Miss beleza e miss Simpatia conquistados no ano de 2022, Miss Bela São Paulo 2023 e agora se torna Embaixadora Bela Brasil 2024, se recorda de como foi no início: “ Me recordo de que precisava fazer um Book fotográfico e não tinha dinheiro, conta Valentina.

Filha de mãe costureira, se lembra que um dia resolveu sair na cidade pedindo ajuda financeira para fazer o book. "Praticamente não tive ajuda. Um empresário da cidade, muito rico na época me ajudou com o equivalente aos dias de hoje com R$ 20. Posso dizer que venci com a ajuda da minha falecida mãe", afirmou.

Valentina que está no mercado da moda desde os seus 16 anos de idade, buscando cada dia mais se destacar e mostrar que não existe idade certa para entrar no mercado de beleza mais cobiçado pelas mulheres o Miss e agora o soberano título de EMBAIXADORA.

Hoje cheguei no lugar que sempre quis estar, agradeço a mim, por ter tido a coragem de sair de minha pequena cidade e vir para essa imensidão que é São Paulo. “No início não foi fácil, dividia um apartamento com 17 meninas e era terrível ( risos ). Mais tinha que ser assim, sem perdas não há ganhos.”

Valentina recentemente fez um ensaio sensual em sua cidade natal, mostrando seu belo corpo e muita atitude.