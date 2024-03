BBB 24: Novo casal? Começa a rolar clima entre Isabelle e Matteus

Há alguns dias internautas vem apontando um clima entre Matteus e Isabelle Nogueira, no "BBB 24". Acontece que, os dois estavam sozinhos na cozinha quando a amazonense brincou que o peão não desgrudava mais dela.

Na imagem que está circulando na manhã deste sábado (9), os dois conversam sobre lavarem a louça juntos e Isabelle dispara para o brother: "Matteus quer por quer ficar do meu lado". O rapaz, por sua vez, respondeu deixando um recado aos pretendentes dela: "O mulher chata, cara. Os pretendentes da Isabelle saibam que vocês terão que ter um saco maior que o do Papai Noel", brincou.

Isabelle retrucou também deixando um recado para as pretendentes do peão: "Ó, vocês pretendentes do Gurumê, vão ter que ter muita paciência. É chato, enjoado, quer brincar, quer avacalhar com vocês, mas não quer ser avacalhado". Na web, internautas apoiam um possível romance dos dois.

"Eu acho que ela daria mais valor pra ele do que a Any", afirmou uma fã. "Lembrando que a outra [Deniziane] terminou com ele. Então ele está solteiro", escreveu uma seguidora. "Os dois tem um coração lindo, seriam sim um casal de milhões", apoiou outra internauta.

Vale ressaltar que na última quarta-feira(6), Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Davi conversavam sobre o jogo, mas o assunto acabou indo para a descontração. "Um homem bem bonito, gato e maravilhoso", brincou a amazonense. Davi Brito então apoiou: "Está doida para dar uns beijos", se referindo a Matteus.

