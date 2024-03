BBB 24: Ex de Lucas Buda radicaliza no visual e surpreende

A ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura, compartilhou com os seguidores na madrugada deste sábado (8), o resultado da sua mudança de visual. A professora de história já tem quase dois milhões de seguidores no Instagram, após o capoeira flertar com Pitel no "BBB 24".

"Um novo visual não é apenas uma mudança superficial, é uma declaração de amor-próprio e aceitação. Tudo muda. Tudo mudou para mim nesta última semana. Tudo mudou para nós, que somos guerreiras de nascença. Camila? Sim, definitivamente, esta sou eu: professora, meu maior passatempo é montar quebra-cabeças, amo aprender até sobre o que não sei e agora, mais sobre mim", escreveu Camila Moura.



Em apenas uma semana, Camila alcançou mais seguidores que Lucas Buda e outros participantes do "BBB 24". Além disso, já fez publicidades desde a popularidade com a polêmica e aproveitou para agradecer aos que "acreditaram nela".

"Este é apenas o começo da mudança e vocês já sabem disso! Vou aprender a cuidar da Camila que pode conhecer o mundo como ele é, sem o peso do nome de quem me amarrou atrapalhando o processo. Novamente, obrigada com toda a força do meu coração", completou.