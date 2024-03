Priscilla Penteado: Empoderamento feminino no universo da beleza em Orlando

Priscilla Penteado, brasileira residente em Orlando, nos Estados Unidos, há cinco anos, é uma maquiadora profissional e cabeleireira de renome, especializada em loiros e reconhecida por suas habilidades em extensões, mega hair, correção de cores e técnicas inovadoras, como pele madura, pele blindada e pele blindada para noivas, além de iniciar sua jornada no penteadismo. Hoje, ela é uma das brasileiras mais conhecidas em Orlando, no segmento da beleza.



Priscilla Penteado compartilha sua visão sobre o papel das mulheres no mercado de trabalho: “A presença de mulheres em posições de liderança e empreendedorismo serve como um modelo inspirador para outras mulheres e meninas, mostrando-lhes que elas também podem alcançar sucesso nessas áreas. Empresas e organizações que valorizam e promovem a diversidade de gênero tendem a ter ambientes de trabalho mais inclusivos, colaborativos e inovadores”, disse Priscilla, que completou:

“Em muitas culturas, as mulheres enfrentam expectativas sociais e culturais que podem limitar suas oportunidades de empreendedorismo ou dificultar sua aceitação como líderes empresariais. As mulheres podem enfrentar preconceitos e estereótipos de gênero que as prejudicam em áreas como negociação, liderança e tomada de decisão. Superar esses desafios exige não apenas políticas e programas específicos, mas também uma mudança cultural e social mais ampla para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em todos os setores da economia.”

A história de Priscilla reflete não apenas sua competência e talento, mas também ressalta a importância de promover um ambiente profissional mais igualitário e inclusivo para as mulheres em todos os setores da economia.