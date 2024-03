Maiara enfrenta nova crise no namoro com Matheus Gabriel

Nos últimos dias, a cantora Maiara, da dupla Maraisa, compartilhou com os fãs que tinha voltado com Matheus Gabriel. Os dois fizeram publicações e declarações de amor no Instagram. No entanto, parece que a reconciliação relâmpago durou pouco tempo.

O jornalista Leo Dias divulgou, neste domingo (10), que o cantor Matheus Gabriel, ex de Maiara, fez a fila andar. O sertanejo foi flagrado curtindo a noite com os amigos, e também estava ao lado de uma modelo apontada como sua nova affair.

A moça foi identificada como Jovanna Lima e um detalhe inusitado levou seus seguidores a comentarem sobre um possível envolvimento. Acontece que a modelo e ele compartilharam o mesmo boné. Em um vídeo feito durante o "rolê", o cantor tenta esconder o rosto com o acessório, que é o mesmo que a modelo já apareceu anteriormente em publicações.

Após a repercussão, Matheus Gabriel se pronunciou e afirmou que não foi ao navio "Maiara e Maraísa em Alto Mar", devido alguns acontecimentos. “Recentemente eu tenho passado por um momento muito complicado. Não quero expor, não quero ser vítima, mas psicologicamente não está sendo fácil. Tô aqui em São Paulo, eu ia para o navio, no dia anterior [ao embarque] aconteceu uma coisa muito chata. A Mara foi lá e falou que está solteira”, disse o cantor.

O cantor revelou que não ficaria em casa sofrendo, no entanto, negou qualquer envolvimento com Jovanna Lima. “Tô aqui com meu amigo, só saí com amigos aqui em São Paulo”, completou. Vale ressaltar que a volta dos dois pegou os seguidores de surpresa. Contudo, dias depois, a bordo do navio temático da dupla com a irmã, a Maiara anunciou que está solteira mais uma vez.