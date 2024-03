Sensitiva prevê casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes; Saiba para quando

A sensitiva Izadora Morais, cartomante que fez previsões certeiras sobre a entrada de Yasmin Brunet no BBB 24 e o fim do namoro de Ana Castela, entre outras revelações, tirou as cartas para Ana Hickmann e Edu Guedes e revelou que os dois “estarão casados em 2025”.

No centro do imbróglio da separação da apresentadora com Alexandre Correa, Edu Guedes terá uma briga feia com o empresário e os dois vão partir para a agressão física. É o que diz a vidente depois de jogar as cartas.

“Vai haver briga e as próximas semanas serão turbulentas, mas nada separa. Vejo aqui que a Ana vai precisar cuidar da saúde, terá que iniciar um tratamento. Ela e o Edu estão predestinados, vão ficar juntos e estarão casados em 2025. As cartas mostram também que o chef de cozinha e o empresário vão brigar feio”, adianta.

Não é a primeira vez que Izadora tem visões para Ana Hickmann. No ano passado, ela já tinha revelado que o filho do casal, Alezinho, estaria no centro das discussões. E isso realmente aconteceu quando o pequeno viajou com a mãe e Edu Guedes. Tanto que Alexandre Correa acusa o chef de alienação parental.

“Em dezembro tirei as cartas para os dois e agora vem a confirmação: Ana e Alexandre não voltam. Não existe reconciliação. Ele ainda vai tentar muitos recursos na Justiça, não se conforma como tudo aconteceu. Mas o ciclo do casal já se encerrou. Para Ana Hickmann, a vida segue, redobrando os cuidados com a saúde. Para o Alexandre, superação e renovação”, aconselha.