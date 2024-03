Xamã e Mel Muzillo são flagrados em pastelaria e os rumores de affair aumentam

O cantor Xamã que, atualmente, está no ar em 'Renascer', na TV Globo, como Damião foi flagrado em uma pastelaria na Barra da Tijuca, no Rio, ao lado de Mel Muzillo. Os dois vivem um par romântico na trama e desde então têm sido vistos juntos.

A foto foi divulgada pela página Gossip do Dia, no Instagram, nesta segunda-feira (11). Recentemente, Xamã surpreendeu os moradores da Baixada Fluminense, ao aparecer em Nilópolis para prestigiar a homenagem que o município realizou a Mel Muzillo por estar na novela das 21h vivendo a Ritinha. Além disso, a jovem, que participou do último clipe do rapper.

Desde então, há rumores de que Mel Mazzillo e Xamã vivem um tórrido romance além da novela Renascer. Apesar de circular informações, os dois negaram que estão juntos e disseram que são apenas amigos.

A assessoria de imprensa da atriz informou que Mel e Xamã são somente amigos e não vivem nenhum tipo de relação amorosa fora dos sets de filmagens. Vale lembrar que, recentemente, a atriz terminou um namoro de quase um ano, há dois meses. Sobre o fim, a assessoria também afirmou que a decisão de colocar um ponto final já tem um tempo e que o cantor não foi o pivô do término.

Além da jovem estar solteira, Xamã também está solteiro depois do término com a modelo Ana Julya Miranda. O namoro foi assumido em julho do ano passado. Eles chegaram a ficar um tempo separados, reataram no início do ano, quando apareceram juntos em Fernando de Noronha, e terminaram recentemente.







