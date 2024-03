"Sonho realizado", diz Sorriso Maroto sobre sucesso de turnê na Europa

O Sorriso Maroto desembarcou neste domingo (10) pela primeira vez em Dublin, na Irlanda. À convite da GreenGroup Events, o grupo falou sobre suas expectativas para pisar no Vica Street, palco consagrado da música e que já contou com apresentações de Justin Timberlake, Ed Sheeran, Bob Dylan e Lana Del Rey.

Com todos os ingressos esgotados, o vocalista Bruno Cardoso afirma ter ficado surpreso com a receptividade do público em terras europeias.

“A gente não imaginava muitas coisas que já aconteceram em nossas vidas e essa é mais uma. Graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui em Dublin, numa casa onde já pisou grandes artistas, que é tão significativa e importante para a música mundial. Isso aqui é um sonho realizado”, disse Bruno.

Além de Dublin, a tour do grupo também já passou por Lisboa e Porto, em Portugal, Genebra, na Suíça, e Londres, capital da Inglaterra.

“Essa turnê veio de uma forma muito especial. Talvez pelo fenômeno do Sorriso de ter completado 25 anos, a gente está vivendo um ano muito especial ainda", diz o músico.

"Desde que anunciamos uma turnê comemorativa, vem acontecendo umas surpresas boas. Estamos muito felizes com tudo”, finaliza.