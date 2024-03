BBB 24: Davi é repreendido pela produção ao tentar se vingar de Leidy

A madrugada desta terça-feira (12), na casa do "BBB 24", foi intensa e os ânimos ficaram acirrados entre Leidy Elin e Davi Brito. Depois que a sister jogou as roupas do baiano na piscina, o brother acordou cedo para se vingar, no entanto, foi chamado atenção pela produção.

Amanhecendo Davi pegou um balde e encheu com a água piscina. Ao tentar acessar a casa foi advertido pela produção do reality e jogou a água fora. O objetivo do brother era jogar água na Leidy, após ter todas as suas roupas jogadas na piscina por ter sido chamada de baixa. ""Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", disparou.

Acontece que, durante a dinâmica do 'Sincerão' desta segunda-feira (13), Leidy e Davi começaram a discutir. A briga aconteceu durante o intervalo da edição e conseguiu roubar a cena dos emparedados Isabelle, Lucas e Yasmin, além da líder Beatriz, que ouviram a gritaria da parte de fora da casa.

Davi chora

Antes de tentar se vingar de Leidy, Davi Brito prometeu atormentar a trancista no jogo. "Pegar xixi e jogar na cabeça dela", cogitou o brother, enquanto seus aliados riam pra tentar amenizar a situação. No entanto, mais tarde, o motorista pediu para ficar sozinho e começou a chorar.

Em outro momento, o brother conversou com Isabelle Nogueira e relembrou que foi condenado por ter falado "psiu" e agora, todos se calaram quando suas roupas foram jogadas na piscina. "Todo mundo viu e ninguém falou nada", lamentou ele. "Eu falei um 'psiu'. Eu fiz assim: 'psiu', todo mundo partiu para cima de mim. Ela jogou minha roupa na piscina e ninguém falou nada. Você sabe o que é isso?".