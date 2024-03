Ana Hickmann e Edu Guedes finalmente assumem namoro

A apresentadora Ana Hickmann e chef Edu Guedes assumiram oficialmente o namoro, na manhã desta terça-feira (12). Desde o início deste ano, circulavam informações de que os dois estavam vivendo um romance, No entanto, ambos vinham negando o envolvimento e sustentavam que eram apenas bons amigos.

A oficialização do relacionamento aconteceu através do perfil de Ana Hickmann no Instagram. A apresentadora compartilhou um carrossel de fotos com Edu Guedes e se declarou: "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas".

Na web, fãs deixaram mensagens de felicidades ao casal. "É isso aí, viver o amor com qualidade e segurança", escreveu uma seguidora. Outra internauta também escreveu uma mensagem de carinho: "Que ele te faça feliz Ana, chega de sofrimento".

Vale lembrar que, recentemente, Edu Guedes, Ana Hickmann e o filho dela, Alezinho, viajaram para Paraty, na Costa Verde do Rio. Há um mês, os dois não faziam mais questão de esconder o romance. Inclusive, foram flagrados passeando em família nesta viagem ao RJ.

A apresentadora está solteira desde novembro do ano passado, quando veio à tona que ela foi vítima de violência física e psicológica pelo ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Os dois foram casados por 25 anos e terminaram o relacionamento rodeado de denúncias. Atualmente, ambos brigam na Justiça pelos bens e, inclusive, pela guarda do filho.

