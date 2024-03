Compadre Washington é atração do aniversário de Bruno Avelar em Orlando

No último final de semana, o empresário brasileiro, Bruno Avelar, celebrou seus 39 anos em grande estilo, com uma festa memorável em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde o especialista em network mora com a família. O aniversariante reuniu amigos e familiares para comemorar mais um ano de vida em um evento cheio de animação e alegria.



Compadre Washington trouxe seu talento e carisma para agitar a pista de dança e fazer todos os presentes se divertirem ao som de seus maiores sucessos e da dupla Éder e Emerson, direto de Goiânia para a Flórida. O público logo começou a cantar e dançar junto com o artista, criando uma atmosfera única e contagiante.

Além da música ao vivo, a festa contou com um delicioso buffet e uma decoração impecável, que encantou a todos os convidados. A alegria e a energia positiva eram palpáveis em cada canto, refletindo a personalidade vibrante e carismática de Bruno.