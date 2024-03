Caso Fábio Jr: Veja dicas para não cair no golpe do falso artista

Nos últimos dias, repercutiu na mídia o caso da diarista Maria Aparecida do Nascimento, que foi vítima de um golpista que se passou pelo cantor Fábio Jr. O fato ocorreu em novembro de 2023, mas ganhou repercussão apenas recentemente, após a divulgação do andamento da investigação criminal que está em curso.

Durante as conversas entre a diarista e o golpista, o mesmo afirmava ser o Fábio Jr e dizia que estava em processo de separação, passando por dificuldades financeiras. Após ganhar a confiança da diarista e ter certeza de que ela acreditava que estava em contato com o verdadeiro cantor, o criminosos solicitou a ela a quantia de R$ 2,5 mil e, indo além, prometeu que após o término do divórcio, firmaria com ela um compromisso e passariam a ter um relacionamento amoroso.

O advogado Daniel Romano Hajaj esclarece que “embora não houvesse um relacionamento amoroso entre as partes, o mesmo pode ser classificado como estelionato amoroso, já que o golpista se passou por um ídolo da vítima e fez promessa de assumir, com ela, um relacionamento amoroso”.

O advogado esclarece que o “Estelionato Amoroso”, em regra, acontece quando o golpista se aproveita do relacionamento amoroso para obter vantagens patrimoniais e financeiras sobre a namorada, companheiro, que a bem da verdade, é vista apenas como um cifrão, um cofre a ser aberto.

No caso, houve uma enorme ingenuidade da vítima, já que, ela sendo fã do artista, desde a adolescência, não tinha conhecimento do fato de estar ou não em processo de divórcio, ressalta o advogado.

Mas como se precaver e não cair nesses golpes?

“É mais do que claro que os golpistas, a cada dia, criam novas formas de causar prejuízos a quem quer que seja, mas dão vários alertas de que se trata de uma pessoa que não é o verdadeiro artista”, aponta o especialista.

O advogado Daniel Romano Hajaj indica os principais sinais para que identifique se a pessoa que está do outro lado é real ou um golpista:

- a conta do seu artista normalmente é verificada, ou seja, tem aquele ícone azul logo após o nome;

- o artista sempre vai compartilhar sua rotina, principalmente, nos stories, que são as postagens que duram cerca de 24 horas;

- dificilmente o artista vai iniciar uma conversa com você, sem qualquer conversa anterior ou que lhe conheça pessoalmente;

- ainda que o artista diga que está em processo de separação e que não está alardeado pela mídia, alguns colunistas têm acesso a informações privilegiadas e vão divulgar essa informação;

- pelo padrão de vida do artista, não serão valores baixos que irão suprir as necessidades dele.

O advogado enfatiza: “Lógico que são apenas sinais, e podem, sim, ser mascarados, mas na minha visão, nunca um artista vai iniciar uma conversa com um fã e pedir qualquer valor de forma deliberada”.

Ao perceber que foi vítima de um golpe, o advogado Daniel Romano alerta a necessidade de registrar o boletim de ocorrência, não devendo se preocupar com julgamentos ou com vergonha de admitir que foi vítima de um “golpista”.

“E caso tenha passado alguma informação pessoal, a vítima deve, também, alterar senhas, cancelar cartões, e qualquer outro aplicativo que possa ter compartilhado informações, pois, muitas vezes, mesmo não estando mais no dia a dia, o estelionatário, de posse dos dados e informações da vítima, pode causar-lhe ainda mais prejuízo”.

O profissional ainda ressalta: “Por se tratar de um processo criminal condicionado à representação, ou seja, a vítima tem que solicitar o início do ação penal, e, infelizmente, esse prazo é curto, de apenas 30 dias”.