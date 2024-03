Gusttavo Lima anuncia "Buteco - A despedida" em Brasília

Brasília está confirmada para receber o show da última turnê do Buteco do Gusttavo Lima. A apresentação será em 12 de outubro, no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha e a venda dos ingressos começa nesta terça dia 12 de março, via BaladAPP.



Com cinco anos de história, o festival comandado por Gusttavo Lima chega a sua última turnê que passará por 15 cidades nos quatro cantos do país. O evento é marcado pelo seu line-up eclético, misturando os principais ritmos que movem o público.

Em Brasília , o Buteco já trouxe as duplas Simone e Simaria, Bruno e Denner, Israel e Rodolffo, o cantor Gustavo Mioto e Eduardo Costa. Para a edição na capital federal o line-up será anunciado em breve.

SERVIÇO – BUTECO – A DESPEDIDA

Quando: 12 de outubro de 2024

Onde: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha

Horário: em breve

Quanto: a partir de R$150

Vendas: via BaladAPP